Montmagny en mode recrutement de pompiers à temps partiel

Le Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny lance sa campagne de recrutement Mission : POSSIBLE pour attirer de nouveaux pompiers et pompières à temps partiel au sein des équipes des casernes de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace.

Une rencontre d’information aura lieu le 3 novembre pour découvrir le métier, les exigences et le processus de recrutement.

Des compétences forgées

Chaque jour, des citoyens ordinaires accomplissent des gestes extraordinaires sans s’en rendre compte. Gérer les imprévus, garder son sang-froid, faire preuve d’entraide ou de détermination : ces qualités quotidiennes sont exactement celles qui font une bonne recrue.

« On recherche des gens de tous horizons, soit des femmes, des hommes, des jeunes, des parents, des personnes actives sur le marché du travail. Chacun et chacune peut y trouver sa place et apporter sa force propre à l’équipe. L’engagement est flexible et peut s’adapter à différentes réalités, dans la mesure du possible. Cela dit, devenir pompier demande du temps, de la disponibilité et plusieurs compromis. Ce n’est pas toujours simple, mais avec de la conciliation et du soutien, c’est tout à fait réalisable », explique la directrice du Service des ressources humaines (DRH) de la Ville de Montmagny, Marie-Philip Coulombe.

Une soirée pour découvrir le métier

La Ville de Montmagny invite ainsi la population à franchir le pas et à découvrir ce rôle essentiel au sein de la communauté.

La rencontre du 3 novembre permettra d’en apprendre davantage sur le mandat, les critères de recrutement, la formation et les réalités du terrain. Des membres de l’équipe du Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile seront présents pour répondre aux questions et partager leur expérience concrète du métier.

Le Service des ressources humaines sera également sur place pour fournir des informations sur le processus d’embauche.

Les personnes intéressées peuvent remplir le formulaire en ligne au ville.montmagny.qc.ca/devenir-pompier ou contacter l’équipe du Service des ressources humaines par téléphone au 418 248-3361 ou par courriel au rh@ville.montmagny.qc.ca.