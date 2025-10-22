Sainte-Félicité : le parti politique « Équipe Renaissance » voit le jour

Dans le cadre des élections municipales qui auront lieu le 02 novembre prochain, un parti politique a vu le jour à Sainte-Félicité de L’Islet. Composé d’Alphé St-Pierre, Lyne Robichaud, Normand Thibault, Guylaine Chouinard, Hilaire Dubé, Raymond Pauzé et de Mario Chouinard, l’Équipe Renaissance a été créée.
« L’une de nos valeurs fondamentales est la transparence. Nous croyons fermement que les décisions qui affectent notre village doivent être prises en toute clarté. Nous nous engageons à établir des processus ouverts, permettant à chaque citoyen de connaître les enjeux et les décisions de la municipalité », mentionne le directeur des communications de l’Équipe Renaissance, Samuel St-Pierre.
En tant que représentants du nouveau parti, ils s’engagent à travailler sans augmentation de salaire, puisque leur priorité est de servir la communauté avant tout.
Également, ceux-ci souhaitent démontrer que l’engagement politique peut se faire avec intégrité et altruisme, car la rémunération ne doit pas être un frein à leur dévouement envers le village, mais plutôt un « symbole de volonté de promouvoir un bien commun ».
Par ailleurs, ils ont à cœur de ramener un véritable esprit de village, où le bonheur, l’entraide et la solidarité sont au centre des interactions.
Le nouveau parti politique croit qu’en favorisant des initiatives qui encouragent la collaboration et le partage, il renforcera les liens entre les habitants et créera un environnement chaleureux et accueillant.
Les représentants sont aussi d’avis que le rayonnement de la communauté passe par un soutien indéfectible aux organismes, soit les Fermières, le Festival Fleurdelisé et le Comité Renaissance.
Ainsi, Alphé St-Pierre se présente pour le poste de maire, Lyne Robichaud au poste de conseillère #1, Normand Thibault au poste de conseiller #2, Guylaine Chouinard au poste de conseillère #3, Hilaire Dubé au poste de conseiller #4, Raymond Pauzé au poste de conseiller #5 et Mario Chouinard au poste de conseiller #6. (LOB)