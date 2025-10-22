Sainte-Félicité : le parti politique « Équipe Renaissance » voit le jour

« L’une de nos valeurs fondamentales est la transparence. Nous croyons fermement que les décisions qui affectent notre village doivent être prises en toute clarté. Nous nous engageons à établir des processus ouverts, permettant à chaque citoyen de connaître les enjeux et les décisions de la municipalité », mentionne le directeur des communications de l’Équipe Renaissance, Samuel St-Pierre.

En tant que représentants du nouveau parti, ils s’engagent à travailler sans augmentation de salaire, puisque leur priorité est de servir la communauté avant tout.

Également, ceux-ci souhaitent démontrer que l’engagement politique peut se faire avec intégrité et altruisme, car la rémunération ne doit pas être un frein à leur dévouement envers le village, mais plutôt un « symbole de volonté de promouvoir un bien commun ».

Par ailleurs, ils ont à cœur de ramener un véritable esprit de village, où le bonheur, l’entraide et la solidarité sont au centre des interactions.