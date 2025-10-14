La Chaudronnée : 40 ans de présence nourrissante

C’est en présence de plus d’une centaine d’invités, soit des clients, bénévoles et partenaires que La Chaudronnée, service de popote roulante, a souligné ses 40 ans d’existence le jeudi 9 octobre dernier.

L’organisme, à l’origine connu sous le nom de La Chaudronnée du Bel Âge, fournissait des repas chauds à des personnes aînées de Saint-Jean-Port-Joli.

Au fil des ans, en plus du territoire original, le service s’est déployé dans les municipalités de Saint-Aubert, Saint-Damase, L’Islet et St-Cyrille, en plus d’avoir établi depuis plusieurs années, un partenariat avec la Popote roulante des Aulnaies pour les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Ste-Louise.

Cette année, l’organisme a modifié son nom pour refléter davantage sa clientèle desservie. En effet, le service est offert à toutes personnes en perte d’autonomie, que ce soit pour une période temporaire ou de façon permanente.

Soutenu par le Gouvernement du Québec, le service, offert douze mois par année, est rendu possible par l’implication constante de plus de 20 bénévoles principalement dans la distribution des repas.

Les livraisons se font à raison de deux ou trois fois par semaine, tout dépendant du secteur. Le nombre hebdomadaire de repas livrés par semaine est maintenant de 350, ce qui équivaut à un peu plus de huit fois plus depuis les débuts de l’organisme.

Une soirée de reconnaissance

Cette soirée de célébration a permis aux invités de partager des souvenirs, certains étant là à la naissance de l’organisme.

Pour les organisateurs, il était important de prendre ce moment pour remercier tous les bénévoles ainsi que les municipalités avec lesquelles ils travaillent en collaboration.

L’ambiance et l’enthousiasme lors de cette fête laisse croire à plusieurs belles années à venir de services utiles dans nos communautés.