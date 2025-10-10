Deux élèves du Collège Jésus-Marie de Bellechasse à l’École d’entrepreneurship de Beauce

Les deux élèves avaient des objectifs bien précis avant leur participation au camp : acquérir des compétences concrètes, se confronter à eux-mêmes, sortir de leur zone de confort et développer une meilleure organisation stratégique.

Eva Ouellet et Justin Béland avaient reçu les premières bourses CEED du Collège Jésus-Marie de Bellechasse en juin 2025, en raison de leur leadership assumé et de leur intérêt marqué pour l’entrepreneuriat.

Deux élèves du Collège Jésus-Marie de Bellechasse (CJMB) ont vécu une expérience unique d’initiation à l’entrepreneuriat au cours de la saison estivale. Eva Ouellet et Justin Béland, maintenant élèves de 5e secondaire, ont pris part au Camp entrepreneurs en devenir (CEED) offert par l’École d’entrepreneurship de Beauce (ÉEB) durant l’été 2025. Il s’agit d’une première au CJMB.

Le Camp entrepreneurs en devenir

Le CEED constitue une immersion de cinq jours dans l’univers de l’entrepreneuriat, conçue pour les jeunes de 16 à 19 ans souhaitant développer leur plein potentiel. Durant ce séjour d’exploration et d’apprentissage, les participants sont invités à découvrir leurs forces, à collaborer entre eux, à communiquer efficacement, à élaborer et à concrétiser des projets.

Le camp se déroule à l’ÉEB, un milieu reconnu pour son approche humaine, concrète et axée sur le développement du leadership. Chaque participation au camp représente une valeur totale de 3 400 $ qui inclut l’hébergement, les repas, les activités sportives, les ateliers pratiques, les visites en entreprise et un accompagnement personnalisé.

« Nous avons découvert et développé la bonté comme valeur. Nous avons aussi appris l’importance du travail en équipe pour atteindre les objectifs. Nous avons compris que les entrepreneurs démarrent souvent avec pas grand-chose. Nous avons expérimenté le travail sous pression. Nous avons appris beaucoup en peu de temps, mais ce beaucoup sera utile dans plusieurs sphères de notre vie », affirment les deux étudiants.

Au cours du présent semestre scolaire, Eva et Justin seront appelés à partager le fruit de leur expérience avec les autres élèves du CJMB.

La participation d’Eva Ouellet et Justin Béland au CEED 2025 a été rendue possible grâce à la contribution financière de K-Trail de Montmagny, de Can-Explore de Québec, de la Fondation Famille Lemaire, de la Fondation du Collège Jésus-Marie de Bellechasse et de la Fondation de l’École d’entrepreneurship de Beauce, qui ont contribué à défrayer les coûts d’inscription. (LOB)