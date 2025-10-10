Près de 200 talents souhaitent s’établir grâce à une mission économique

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny–L’Islet, en collaboration avec le CLD et la MRC de Montmagny, est fier de partager les résultats positifs de la mission économique tenue à Montréal dans le cadre du Salon de l’emploi et de l’intégration sociale des personnes demandant l’asile 2025, organisé par INICI le jeudi 2 octobre dernier.

Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny–L’Islet, et Élyse Mercier, agente à l’immigration de la MRC de Montmagny, ont rencontré plus de 400 personnes qualifiées et motivées à venir s’établir dans la région.

Cet événement a réuni plus de 4 000 participants et mis en lumière l’importance de l’inclusion, du développement régional et de la collaboration entre milieux économiques et communautaires.

Fort des résultats obtenus dans le cadre de son projet pilote Nouveau Départ en 2023, le CAE poursuit sa mission d’offrir un accompagnement aux entreprises afin de créer et maintenir des emplois durables, en partenariat avec les organismes du milieu.

Les personnes rencontrées lors de cette mission économique sont exclues du quota de 10 % de travailleurs temporaires imposé aux entreprises. Il s’agit donc d’une solution durable et précieuse pour pallier la rareté de main-d’œuvre tout en consolidant la croissance économique régionale.

Cette démarche a été rendue possible grâce à un travail préparatoire mené par la MRC de Montmagny auprès des entreprises locales afin d’identifier leurs besoins précis en main-d’œuvre. Les entreprises qui désirent en savoir davantage peuvent contacter Martine Leullier à la MRC de Montmagny au 418 248-5985 poste 240. (LOB)