Les Magnymontois envahissent le centre-ville pour la Fête du Canada

La population a répondu en masse à l’invitation de la Ville de Montmagny, qui tient aujourd’hui ses traditionnelles festivités dans le cadre de la Fête du Canada.

Pour l’occasion, les gens et le soleil sont au rendez-vous. La rue Saint-Jean-Baptiste est a été fermée à la circulation. Les automobiles ont laissé leur place à des kiosques de vendeurs d’un large éventail de produits, des articles ménagers aux vêtements. Certaines terrasses offrent aussi un menu adapté à l’évènement. Montel. De plus, des artistes variés offrent différentes prestations musicales dans la rue et à la Place.

Aussi, de nombreuses activités sont prévues pour les enfants, telles que du maquillage et des jeux gonflables. Plusieurs familles se sont déplacées, et il y a présentement des files d’attente.

Les activités de la Fête du Canada se poursuivent toute la journée dans la Ville de Montmagny.