Les saveurs du Maroc s’installent à Montmagny

Des effluves marocaines embaumeront prochainement un nouvel espace de restauration aux Galeries Montmagny avec l’arrivée de Gâterie Marwa, à compter du 4 avril prochain. Ce commerce offrira des mets authentiques cuisinés sur place par la propriétaire Marwa Azougar, récemment établie dans la région.

Arrivée au Québec depuis 2023, madame Azougar s’est impliquée dans diverses initiatives communautaires et interculturelles de Montmagny et de L’Islet, où elle a pris plaisir à partager sa culture auprès des gens de la région, qui l’ont invité à se lancer en affaires. Elle a donc lancé un service de traiteur en septembre dernier, en plus de vendre ses produits en ligne et dans des commerces locaux, avant de décider d’avoir pignon sur rue.

« Il m’a fallu un peu de courage pour me lancer. Les encouragements de la communauté et le soutien d’organismes ont permis la concrétisation de ce projet. Démarrer ma propre entreprise tout en partageant ma culture est vraiment source de fierté pour moi », a affirmé la nouvelle restauratrice.

Gâterie Marwa proposera du prêt-à-manger, de même que des shish taouks et des baklavas. Du couscous marocain sera offert les vendredis et des déjeuners aux saveurs marocaines, les samedis.