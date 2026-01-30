Manon Garant nommé au poste de représentante des gestionnaires de camps de jours municipaux

Pour favoriser une meilleure intégration des personnes handicapées dans les camps de jour, peu importe l’endroit où elles vivent, l’Association régionale pour le loisir des personnes handicapées (ARLPH) et le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches ont récemment mis en place le Collectif camp de jour.

Le Collectif souhaite optimiser les collaborations intersectorielles afin d’offrir des camps de jour de qualité accessibles et positifs, tout en obtenant une reconnaissance gouvernementale pour améliorer les formations, le financement, le soutien aux enfants ayant des besoins particuliers et l’uniformisation de l’offre.

Afin d’assurer une représentativité des divers secteurs au sein du comité de travail, la coordonnatrice à la vie communautaire de la Ville de Montmagny, Manon Garant, a été approchée et a accepté d’agir à titre de représentante des gestionnaires de camps de jour municipaux. Une première rencontre aura lieu dans les prochaines semaines.

« Voilà une nomination parfaitement en phase avec la Politique d’égalité EDI (équité, diversité, inclusion) et le Plan d’action à l’égard des personnes en situation de handicap de la Ville de Montmagny et qui est pleinement méritée pour celle qui orchestre le camp de jour magnymontois depuis plus de 15 ans », mentionne-t-on dans le communiqué.