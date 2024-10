Marc Malenfant rend hommage à l’histoire de Saint-Paul avec son décor d’Halloween

Marc Malenfant invite à nouveau les citoyens à venir découvrir son décor d’Halloween situé chez lui au 500, route 216 à Saint-Paul-de-Montminy. Après la chapelle hantée et le bateau de Vikings de l’an dernier, un village western attend maintenant les gens cette année.

En plus des éléments classiques que l’on retrouve dans des villages avec ce thème comme un saloon et une banque, certains bâtiments sont plutôt des rappels à ceux qui faisaient partie du paysage de Saint-Paul-de-Montminy à une certaine époque. Par exemple, il y a le Marché Asselin et Fils qui est toujours ouvert, la Coop A. Godbout et le magasin général. Il a aussi également reproduit les cendres de l’Hôtel Château blanc. M. Malenfant explique qu’avec ses décors, il souhaite impressionner, mais aussi éduquer les gens sur des notions historiques. « Je n’ai pas d’objets qui crient ou qui font peur dans mes décors, ce n’est pas ce que je souhaite présenter. J’aime pouvoir me servir de ma création pour parler d’histoire. » Le résident de Saint-Paul admet tout de même que les gens sont assez étonnés lorsqu’ils découvrent le village dans sa cour : « J’aime voir les enfants qui sont impressionnés, mais ce que j’aime encore plus ce sont les aînés qui n’en croient pas leurs yeux. »

M. Malenfant a commencé la conception de son décor de cette année en juin environ. Il ne sait pas exactement combien d’heures il a investi, mais il s’agit sans doute de plusieurs centaines : « Juste peinturer les roues des chariots et du train prenait environ deux heures trente chacune... et j’en avais 28 à faire. »

Il sera possible de découvrir le décor de M. Malenfant jusqu’à la fin de la première semaine de novembre. Il commencera ensuite le démontage.