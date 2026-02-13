Mission Dernier Acte ouvre officiellement son café L’Entr’Acte

« Le Café L’Entr’Acte est un espace de type café-sandwicherie favorisant, entre autres, la créativité, les échanges et l’émergence d’idées. Il contribue également au financement de la mission de l’organisme auprès de la population », peut-on lire dans le communiqué.

En effet, Mission Dernier Acte est un organisme à but non lucratif fondé en 2024 à Montmagny.

Parmi ses services et projets, il y aura des formations en théâtre, des repas communautaires, un atelier de couture, une « costumerie », un studio d’enregistrement, le Café L’Entr’Acte, des spectacles et conférences, ainsi que de la prévention et de la sensibilisation.

« On veut participer et revitaliser un peu le centre-ville, car on sait que les gens vont parfois ailleurs, ce qui fait en sorte qu’il y a des commerces qui doivent fermer. [...] On veut aussi créer de l’emploi. Nos services seront accessibles au public avec des prix très abordables », admet le directeur général de Mission Dernier Acte, Daniel Julien.

Sur le menu de ce nouveau café, il y a des pâtisseries, des desserts, des sandwichs, des soupes, des salades, du café, ainsi que des gâteaux sur commande et des marinades selon la saison.

Un souper-spectacle

Afin de célébrer son ouverture, il y aura la tenue d’un souper-spectacle en soirée avec le saxophoniste et virtuose Reynald Wiseman au coût de 25 $.

Il y a également une exposition d’œuvres d’art et un bazar à partir de 11 h 00. Les profits des ventes serviront, entre autres, à financer les projets de Mission Dernier Acte.

« Il y a deux artistes, l’une qui est céramiste professionnelle, ainsi que son conjoint ébéniste et peintre, qui nous ont donné une vingtaine d’œuvres pour nous financer. Pour donner une idée, il y a de gros tableaux qui valent 1 000 $ chacun », confie-t-il fièrement.

La rénovation du théâtre

L’organisme organise présentement une campagne de financement afin d’amasser la somme de 200 000 $ pour l’isolation et la réfection du toit du théâtre, qui consiste à être la phase 1, et ce, d’ici juin 2026.

Concernant les phases 2 et 3 d’ici septembre et décembre 2026, il y a un objectif financier de 75 000 $ pour chacune de ces deux étapes dans le but de réparer et d’aménager le théâtre, le café-rencontre, les ateliers et le studio sonore.

L’organisme souhaite aussi faire l’achat d’équipement de couture, de restauration, de son, d’éclairage et de projection.