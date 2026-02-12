Deux projets qui font rayonner des écoles secondaires de la MRC de L’Islet

« Ce projet était dans le plan d’action marketing territorial de la MRC de L’Islet dans le but de travailler un projet de fierté jeunesse, admet la directrice des opérations pour la MRC de L’Islet au développement régional, Josée-Ann Dumais. On veut vraiment que notre milieu rayonne pour attirer des gens ici, mais aussi pour que les gens d’ici soient fiers de leur territoire. »

En 2023, il y a eu la création d’un comité composé entre autres de la MRC et des deux écoles secondaires pour répondre à la question « que pouvons-nous créer ensemble pour encourager le retour de nos jeunes dans la région de L’Islet ».

Par la suite, les élèves ont exprimé le besoin d’un endroit calme et confortable pour se ressourcer pendant les pauses et le dîner.

Des objectifs concrets

Désormais, ces deux locaux sont disponibles à Bon Pasteur et à La Rencontre. Les objectifs avec ces lieux sont d’imprégner les élèves du territoire grâce au développement du sentiment d’appartenance envers la région, d’offrir un lieu inclusif et d’animer le lieu en créant des liens avec les organismes jeunesse.

Ils seront également utilisés pour des animations de type conférences ou pour des séances d’information pendant les heures de cours.

Deux murales sur le thème du patrimoine

Dans chacune des deux écoles secondaires, il y a eu la création de deux murales sur le thème du patrimoine qui ont été orchestrées par l’Atelier Batard.

D’ailleurs, les artistes d’Atelier Batard se sont déplacés dans les deux écoles pour rencontrer les jeunes afin de récolter des commentaires desquels ils se sont inspirés pour créer les œuvres.

Celle de l’école secondaire Bon Pasteur se nomme La Traversée et celle de La Rencontre s’intitule l’Oasis. Ces deux noms ont été choisis par les élèves.

Également, il y a eu l’ajout d’une phrase en braille sur celle de Bon Pasteur, puisqu’il y a un élève qui est muet. Les élèves ont voulu inclure tout le monde dans ce projet commun. On peut apercevoir la phrase « Voir la vie avec les yeux du cœur. »

« C’est vraiment plaisant d’avoir ce local-là, on en avait besoin. Puis, je pense que pour les prochaines années c’est vraiment bien pour eux d’avoir des locaux comme ceux-là. Ils ont beaucoup de chance », confient deux élèves de secondaire 5 à l’école secondaire La Rencontre de L’Islet, Mélodie Couillard et Marion Matte.

Des investissements de la communauté

Ces projets ont aussi vu le jour grâce à des investissements monétaires de la part de la communauté. En effet, il y a eu 10 000 $ via le fonds de résilience communautaire, 11 250 $ de la MRC de L’Islet, 106 505 $ du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud et 50 000 $ par école de la MRC de L’Islet via le volet deux du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.