Emballages LM acquiert des actifs de Cascades à Berthierville pour 9 M $

« À très court terme, on prévoit embaucher une quarantaine de personnes, puis c’est sûr et certain que ça va pérenniser les emplois déjà actuels dans notre entreprise qui existe depuis 33 ans », confie fièrement le propriétaire d’Emballages LM et maire de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Frédéric Jean.

En effet, l’entreprise Cascades a annoncé la cessation de ses activités dans les secteurs des produits d’emballage en carton nid d’abeilles et des partitions, ce qui fait en sorte qu’elle a fermé ses usines situées à York, à Saint-Césaire et à Berthierville.

De son côté, Emballages LM, pour un montant de près de 9 millions de dollars, a acquis certains actifs de l’usine de Berthierville.

« Cette annonce est tombée effective hier, le 5 février. On a acheté certains actifs de cette entreprise qui ferme. Donc, on a surtout acheté le carnet de commandes, c’est ce qu’on voulait. [...] Il y a aussi le bâtiment et d’autres éléments pour tout près de 9 millions de dollars », affirme M. Jean.

Un joueur dominant en Amérique du Nord

Dans son communiqué, Emballages LM mentionne être maintenant un « joueur dominant à l’échelle de l’Amérique du Nord ».

« On connaît nos compétiteurs, puis on pense, on n’est pas capable de mettre des chiffres, car nos compétiteurs aux États-Unis font partie de grands groupes, mais on est très certainement dans le top trois des fabricants d’honeycomb en Amérique actuellement », admet le propriétaire.

M. Jean se dit très fier de cette nouvelle, puisque c’est un projet, de faire des acquisitions pour croître plus rapidement, que l’entreprise avait dans sa mire depuis longtemps.

« Ça fait plusieurs années qu’on investit massivement pour avoir une usine à la fine pointe de la technologie, et on a des équipements pour pouvoir prendre ce volume-là. Puis, on est très fiers, car on intègre actuellement deux usines en une », conclut-il.