Montmagny serait la première colonie de l’Amérique

Le Journal a eu l’occasion de s’entretenir avec l’auteur du livre Ho’p – The Western Frontier of the Norsemen, Otto Hans Feiden, dans lequel il aborde le fait qu’il y aurait eu une présence de Vikings à Montmagny dans les années 1013. Il va même plus loin en affirmant que Montmagny serait la première colonie d’Amérique.
L’auteur, Otto Hans Feiden, a commencé ses recherches il y a environ sept ans en trouvant, à Copenhague, un livre écrit en 1917 qui expliquait une théorie selon laquelle Montmagny faisait partie du territoire peuplé dans les années 1010.
Selon un professeur du Danemark, les anciens bateaux et navigateurs suivaient toujours les côtes lorsqu’ils étaient en territoires inconnus. Puis, ils sont venus du Groenland pour atteindre le Labrador et ils ont suivi la côte jusque dans le fleuve Saint-Laurent.
Le Danois s’est ensuite mis à regarder, à partir de cet endroit, quels sont les lieux avec une rivière en forme de cercle qui tombe éventuellement dans une chute.
La seule qui correspondait à cette description était Montmagny. Ainsi, il en est venu à la conclusion que la première colonie en Amérique du Nord est l’ancien Saint-Thomas, qui est aujourd’hui devenu Montmagny.
Les arrivants ont donc appelé la ville de Montmagny « ho’p », puisque c’est un mot morse qui veut dire cercle.
« Montmagny est un véritable site historique majeur. C’est la première colonie des Européens en Amérique. Les Vikings sont arrivés vers les années 1000. Christophe Colomb est arrivé environ 500 ans plus tard », confie Otto Hans Feiden.
D’ailleurs, les Vikings appelaient l’Amérique « Vineland », en raison des raisins qu’ils ont trouvés en arrivant sur le continent.
Dans son livre, Otto Hans Feiden a basé ses observations sur deux sagas qui proviennent d’un plus grand livre qui a été écrit au 13e siècle, soit celle « d’Erik the Red » et celle des « Greenlanders », concernant la présence des Vikings à Montmagny.
Ces deux sagas se contredisent, malgré qu’elles racontent les mêmes événements, puisqu’il s’agit de légendes qui étaient transmises par la tradition orale d’une génération à l’autre avant d’être écrites au 13e siècle via deux sources différentes.
Malgré tout, Otto Hans Feiden a trouvé dans ses recherches que le livre d’Erik the Red, le chef qui a découvert le Groenland, a été écrit par l’un des ancêtres de ce dernier. C’est possiblement l’une des raisons qui fait en sorte que l’histoire est autant détaillée.
En suivant l’itinéraire, il est possible de connecter tous les points avec une localité et de confirmer que la théorie de 1917 semble vraie.
« Je suis sûr à 100 % qu’il y a eu une présence de Vikings à Montmagny, admet-il. [...] Si je ne pouvais pas prouver un seul de mes points concernant ce fait, l’entièreté de ma théorie serait invalidée. »
Durant le très court passage de ce peuple, il y aurait eu un combat qui a éclaté entre les Indiens de la région de Québec et les Vikings.
Cette bataille aurait d’ailleurs eu lieu sur la très grosse roche, toujours visible aujourd’hui, derrière une maison de l’avenue du Moulin à Montmagny.
Les Vikings se seraient servis de cette roche pour se protéger des Indiens lors de ce combat qu’ils ont gagné.
Or, ils auraient perdu confiance en l’accord qu’ils avaient conclu avec le peuple indien et ils ont décidé de repartir environ six mois après.
Le village avait quelques maisons de construites, mais avec les changements, Otto Hans Feiden ne croit pas qu’on puisse trouver des évidences en creusant.
Par la suite, les Vikings auraient fait des excursions pendant une année avant de retourner en Europe.
