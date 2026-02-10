Montmagny serait la première colonie de l’Amérique

L’auteur, Otto Hans Feiden, a commencé ses recherches il y a environ sept ans en trouvant, à Copenhague, un livre écrit en 1917 qui expliquait une théorie selon laquelle Montmagny faisait partie du territoire peuplé dans les années 1010.

Selon un professeur du Danemark, les anciens bateaux et navigateurs suivaient toujours les côtes lorsqu’ils étaient en territoires inconnus. Puis, ils sont venus du Groenland pour atteindre le Labrador et ils ont suivi la côte jusque dans le fleuve Saint-Laurent.

Le Danois s’est ensuite mis à regarder, à partir de cet endroit, quels sont les lieux avec une rivière en forme de cercle qui tombe éventuellement dans une chute.

La seule qui correspondait à cette description était Montmagny. Ainsi, il en est venu à la conclusion que la première colonie en Amérique du Nord est l’ancien Saint-Thomas, qui est aujourd’hui devenu Montmagny.

Les arrivants ont donc appelé la ville de Montmagny « ho’p », puisque c’est un mot morse qui veut dire cercle.

« Montmagny est un véritable site historique majeur. C’est la première colonie des Européens en Amérique. Les Vikings sont arrivés vers les années 1000. Christophe Colomb est arrivé environ 500 ans plus tard », confie Otto Hans Feiden.

D’ailleurs, les Vikings appelaient l’Amérique « Vineland », en raison des raisins qu’ils ont trouvés en arrivant sur le continent.