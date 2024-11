Montmagny s’est souvenu

Dans leur discours, autant les membres de la Légion Royale Canadienne filiale 150 Bernatchez de Montmagny que ceux des Forces armées canadiennes ont rappelé que la guerre est toujours d’actualité et qu’il est d’autant plus important de se rappeler du sacrifice de ceux qui ont combattu pour les valeurs du Canada et pour la liberté.

L’appel des noms de ceux qui étaient originaires de la ville et qui ont perdu la vie lors de leur service pendant un conflit auxquels participaient les forces canadiennes a été lu. Une vingtaine de couronnes aux noms de plusieurs organismes ou dignitaires ont finalement été déposées près du cénotaphe. Pour la première fois depuis environ 30 ans, des artilleurs étaient sur place pour lancer des coups de canon à des moments clés de la cérémonie.

Le canon qui a été utilisé est habituellement gardé au Manège militaire de Montmagny, car il s’agit d’un don fait à l’établissement il y a plusieurs années. Avec la coopération de la première batterie d’artillerie de Lévis, il a été possible de le sortir et de faire plusieurs tirs au cours de la cérémonie. Il s’agit d’ailleurs d’un canon de modèle MK2 capable de tirer des munitions de 25 lbs. Ce type de canon était fréquemment utilisé lors de la Deuxième Guerre mondiale et de la Guerre de Corée, car il s’agissait de la principale pièce d’artillerie du Commonwealth britannique.