Nissan et KIA Montmagny changent de mains

Le Groupe Ouellet et Charles Grégoire-Jacques annonce avoir fait l’acquisition de Nissan Montmagny et de KIA Montmagny, anciennement propriétés de la famille Paquet et de Normand Lemieux. À la suite de cet achat, la salle d’exposition de KIA devrait connaitre une rénovation complète pour mieux refléter la nouvelle image de la marque.

Les deux parties mentionnent avoir été intéressées par la transaction à cause du succès que connaissent les marques depuis les dernières années « Si le fabricant Nissan a rencontré des défis au cours des dernières années, on sent une réelle vague d’innovation souffler sur la marque avec l’arrivée des modèles redessinés comme le Kicks et le Rogue, explique le directeur général associé Charles Grégoire-Jacques. Quant à KIA, la marque vit une réelle renaissance depuis sa refonte de marque et de modèles. »

Pour Olivier Fleury-Bellavance, président et directeur général du Groupe Ouellet, ces deux acquisitions seraient une opportunité unique. « Avec l’expertise des équipes en place, on souhaite dynamiser ces deux concessions et leur donner un élan pour qu’elles poursuivent leur croissance. Grâce aux bonnes promotions et à un service à la clientèle hors pair, on pourra conseiller nos clients adéquatement, qu’ils soient à la recherche d’un véhicule à essence ou d’un VÉ. »