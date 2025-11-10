$!« Nous ne les oublierons jamais »

La Légion Royale Canadienne filiale 150 Bernatchez de Côte-du-Sud a tenu la 79e cérémonie du jour du Souvenir à Montmagny près de l’église St-Thomas et du cénotaphe qui honore les gens de la région qui sont tombés au combat.

Vétérans, militaires, élus et citoyens se sont réunis pour se rappeler de plusieurs personnes qui ont perdu la vie alors qu’ils servaient lors d’un combat armé.

Comme chaque année, la cérémonie incluait l’appel des noms des victimes ainsi que le dépôt d’une vingtaine de couronnes au cénotaphe. (KD)