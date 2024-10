Nouveau mandat à l’UMQ pour Gabrielle Brisebois

La Ville de Montmagny annonce la nomination de la conseillère municipale Gabrielle Brisebois au sein de la Commission de l’aménagement et des transports de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Il s’agit d’une commission permanente composée de 20 élus québécois qui se penche principalement sur l’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’agriculture, l’habitation, la mobilité et le transport durables, les infrastructures et les travaux publics afin d’alimenter les travaux des instances de l’UMQ.

Mme Brisebois se dit fière d’avoir le privilège de siéger à cette commission, car elle croit être engagée depuis longtemps en matière de développement durable. Au cours des derniers mois, elle a notamment assuré la présidence de l’organisme offrant le service de transport collectif et adapté dans la région, participé activement à l’élaboration du plan de mobilité durable de la Ville de Montmagny qui sera dévoilé prochainement, en plus de s’impliquer au sein de divers comités et évènements régionaux et nationaux touchant le transport et la mobilité.

Parallèlement à cette nouvelle nomination, Gabrielle Brisebois termine également un mandat de deux ans à la Commission de jeunes élues et élus de l’UMQ.