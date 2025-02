Octroi de 36 500 $ au Groupe Alpha Montmagny

Le député Mathieu Rivest annonce une aide financière de 36 500 $ au Groupe Alpha Montmagny pour son projet « Boîte et magie dans ton logis », dans le cadre du Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation.

Ce projet vise à offrir des trousses pédagogiques que les familles des enfants de 0 à 5 ans pourront utiliser à domicile qui serviront à l’ensemble de la cellule familiale. D’abord, aux enfants pour leur développement global, une meilleure transition scolaire et un éveil accru à la lecture et l’écriture, donc spécifiquement en lien avec la lutte au décrochage scolaire. Aussi, aux parents qui auront en main une trousse comportant divers outils pour accompagner leurs enfants et se positionner comme premier éducateur dans leur développement.

M. Rivest a souligné que « chaque projet soutenu est une promesse d’un avenir meilleur et d’opportunités pour nos générations futures. Je félicite le Groupe Alpha Montmagny d’avoir proposé ce projet enrichissant. »

« Les familles d’aujourd’hui doivent relever des défis importants. Elles ont également à cœur d’accompagner leurs enfants le mieux possible dans leur développement global. Il importe pour notre organisme de les soutenir en leur offrant des trousses comportant des activités de stimulation simples », a dit Dominique Lacombe, directrice générale, tout en prenant soin de remercier l’implication du ministère de l’Éducation. (LOB)