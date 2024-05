OK Pneus André Ouellet célèbre ses 25 ans avec une fête familiale

Ok Pneus André Ouellet annonce la tenue d’un événement familial le 15 juin prochain entre 11 h et 16 h à sa succursale de Montmagny dans le cadre de son 25e anniversaire. Au programme, une visite guidée du garage, un quizz éducatif, un kiosque informatif et un espace défi pour expérimenter la pose de pneus de façon ludique. Il y aura aussi plusieurs autres divertissements, comme les simulateurs virtuels de course automobile à trois écrans offerts par Canada Tire. En parallèle, trois prestations de « BMX Battle » se tiendront où deux athlètes professionnels d’Artecycle s’affronteront en présentant leurs manœuvres les plus impressionnantes. Pour les passionnés d’esthétique automobile, Exclusiv Automotiv sera également sur place avec des véhicules restaurés. Pour les tout-petits, la zone familiale comprendra des structures gonflables, de l’animation ambulante, une remorque de jeu modulaire « La Jungle de Jack » de WiGO Amusements, du maquillage et de la barbe à papa. Pour la restauration, les Maîtres du grill seront sur place ainsi qu’un bar au profit d’un organisme local.

« Nous sommes fiers de célébrer ce quart de siècle avec la communauté, nos partenaires, nos clients et notre équipe. Nous espérons que les gens se déplaceront en grand nombre pour profiter de la programmation d’activités divertissantes et les prix de présences que nous avons préparés pour l’occasion avec l’appui de nos partenaires majeurs : Bridgestone et Toyo Tires », déclarent Frédéric Ouellet et Marc-Antoine Leblond, copropriétaires d’OK Pneus André Ouellet.

Fondé par André Ouellet, en septembre 1999, OK Pneus André Ouellet a vu le jour sous le nom d’Atelier de pneus Montmagny. Depuis 25 ans, l’entreprise familiale est passée d’oncle en neveu sur trois générations. Après avoir déménagé en 2009 par manque d’espace, l’entreprise a entrepris trois agrandissements en dix ans. Cinq nouvelles succursales ont aussi été acquises dans trois autres régions. Depuis les débuts, le nombre d’employés est passé de 3 à 105. Aujourd’hui, en période de pointe, l’entreprise magnymontoise distribue 1 500 pneus par jour dans plus de 400 garages en plus de faire l’installation des pneus sur environ 900 véhicules par semaine.