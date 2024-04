Paber investit 25 000 $ pour le Complexe

L’entreprise de Cap-Saint-Ignace, Paber Aluminium, a rejoint la campagne de levée de fonds pour le projet du Complexe culturel et sportif en tant que partenaire financier, avec une contribution de 25 000 $.

« Paber Aluminium est fière de soutenir le projet du Complexe culturel et sportif de Montmagny. C’est un projet important et nécessaire pour nos familles, celles de nos collègues de travail et pour l’ensemble de la population de la région, » affirme Geneviève Paris, co-propriétaire de l’entreprise.

La campagne de financement corporative est menée dans la région par la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM).

Le grand comité du projet du complexe est dans l’attente des nouvelles du gouvernement concernant les deux demandes financières déposées dans le PAFIRSPA et dans le PQI. Les membres souhaitent que le gouvernement du Québec place ce projet parmi ses priorités en 2024.