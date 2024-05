Gilles Labrecque, médecin à la retraite et membre du Comité Action Citoyenne de L’Islet-Nord, Jean-Pierre lebel, conseiller à Saint-Jean-Port-Joli et membre du comité, Mathieu Rivest, député provincial, et Stéphane Lévesque, président de la section locale Saint-Jean-Port-Joli de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ) et membre du comité. (Photo de courtoisie)