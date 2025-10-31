Perquisition à Montmagny

Le 29 octobre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué une perquisition dans un logement situé sur la rue St-Thomas à Montmagny. Lors de l’opération, une cinquantaine de comprimés de métamphétamines, environ 35 $ en argent, une vingtaine de cigarettes de contrebande, près de 5 grammes de cocaïne, 3 cellulaires, environ 5 grammes de haschich et environ 30 grammes de cocottes de cannabis ont été saisis lors de l’opération. Ils ont également procédé à l’arrestation de deux personnes, soit un homme âgé de 35 ans et une femme âgée de 56 ans, relativement à des infractions en matière de trafic de stupéfiants. Les deux personnes ont été libérées en vertu d’une promesse de comparaître et reviendront à la Cour à une date ultérieure. Environ dix policiers ont participé à cette opération, dont un maître-chien. Il s’agit d’une enquête amorcée au début du mois d’octobre et ces arrestations ont pu avoir lieu grâce à des informations du public.