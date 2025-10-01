Pierre Bouffard lance officiellement sa campagne

Pierre Bouffard ne cache pas avoir été approché par quelques personnes, particulièrement des entrepreneurs, qui ont tenté de le convaincre de tenter sa chance en politique municipale. Il affirme avoir choisi d’aller de l’avant, car plusieurs personnes supportent déjà sa campagne et parce qu’il a le temps et l’énergie nécessaire pour faire la différence. « J’aime Montmagny. Je l’ai tatouée sur le cœur. Toutes les personnes qui me connaissent savent que je m’investis dans ce projet avec la profonde conviction de vouloir faire la différence. »

Lors de son allocution, il a présenté les quatre thèmes sur lesquels portera sa campagne :

- Rendre Montmagny attractive pour les familles : des actions pour que les familles choisissent Montmagny et que les ainés se sentent respectés.

- Le développement d’installations sportives, culturelles et récréatives : offrir des infrastructures à tous qui sont adaptées aux réalités d’aujourd’hui.

- Une économie forte et durable : favoriser le développement économique de la Ville avec des actions comme l’ouverture d’un nouveau parc industriel.

- Saine gestion des finances publiques : maximiser l’argent investi en respectant le pouvoir de payer des citoyens.

« Quand je parle d’être un facilitateur, c’est certain que dans le monde des affaires et dans un contexte où il y a beaucoup de réglementations et de normes, on ne contrôle pas tout. Mais je considère que le rôle des élus, c’est quand même de s’assurer que les dossiers cheminent, qu’ils sont portés auprès des bonnes instances. »

Un vent nouveau

Pierre Bouffard se présente actuellement contre deux autres candidats, Michel Mercier et Gabrielle Brisebois. Ces deux personnes ont des enjeux électoraux différents à l’avant-plan, mais ils ont un point en commun : ils ont tous les deux siégé au conseil municipal de la Ville de Montmagny. Questionné à savoir comment il voyait l’expérience en politique municipale de ses adversaires par à part au fait qu’il entre dans la course pour la première fois, M. Bouffard souligne que c’est justement le fait qu’il n’a pas d’expérience dans ce domaine qui lui a apporté le soutien de plusieurs personnes jusqu’à maintenant. « Dans le sondage que nous avons réalisé, c’est quelque chose qu’on a retrouvé dans plusieurs réponses de citoyens. Ils veulent quelqu’un de nouveau à la mairie, ils ne veulent pas avoir de gens qui en font une carrière. »