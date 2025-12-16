La population de Berthier au rendez-vous pour le Gala amateur des Fêtes

« Le principe du gala amateur, c’est qu’on engage un orchestre, puis ils viennent soit chanter, soit jouer de l’accordéon sur la scène. Aujourd’hui [13 décembre], on a eu 25 amateurs qui ont déferlé sur la scène l’un après l’autre en jouant un ou deux morceaux de musique tout au long de l’après-midi », explique le coorganisateur de l’événement, Lionel Lepage.

À l’occasion du Gala amateur du temps des Fêtes qui a eu lieu le samedi 13 décembre dernier à Berthier-sur-Mer, environ une centaine de personnes se sont déplacées pour assister à cet événement qui a lieu une fois par mois, dont certaines sont venues de Baie-Saint-Paul et de L’Isle-aux-Coudres.

Le coût d’entrée est de 10 $ par personne et, sur place, il y a la présence d’un service de bar avec de l’argent comptant, en plus d’un tirage de moitié-moitié.

« La salle est remplie et c’est généralement comme ça à chaque édition. On organise un gala amateur par mois et c’est suffisant, car on a pas mal toujours la même clientèle. Parfois, on fait un spécial comme aujourd’hui pour le temps des Fêtes », ajoute M. Lepage.