La population de Berthier au rendez-vous pour le Gala amateur des Fêtes

Une fois par mois, et ce, depuis octobre 2023, Lionel Lepage et Jonathan Blouin organisent un Gala amateur au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer avec la présence de différents musiciens, afin de redonner les profits à la Maison des jeunes de la municipalité, ainsi qu’à la Fabrique.
« Le principe du gala amateur, c’est qu’on engage un orchestre, puis ils viennent soit chanter, soit jouer de l’accordéon sur la scène. Aujourd’hui [13 décembre], on a eu 25 amateurs qui ont déferlé sur la scène l’un après l’autre en jouant un ou deux morceaux de musique tout au long de l’après-midi », explique le coorganisateur de l’événement, Lionel Lepage.
À l’occasion du Gala amateur du temps des Fêtes qui a eu lieu le samedi 13 décembre dernier à Berthier-sur-Mer, environ une centaine de personnes se sont déplacées pour assister à cet événement qui a lieu une fois par mois, dont certaines sont venues de Baie-Saint-Paul et de L’Isle-aux-Coudres.
Le coût d’entrée est de 10 $ par personne et, sur place, il y a la présence d’un service de bar avec de l’argent comptant, en plus d’un tirage de moitié-moitié.
« La salle est remplie et c’est généralement comme ça à chaque édition. On organise un gala amateur par mois et c’est suffisant, car on a pas mal toujours la même clientèle. Parfois, on fait un spécial comme aujourd’hui pour le temps des Fêtes », ajoute M. Lepage.
Le but est également de redonner à la communauté. Depuis le lancement de ce projet à Berthier-sur-Mer en octobre 2023, les deux organisateurs estiment avoir remis entre 12 000 et 14 000 $ à la Maison des jeunes et à la Fabrique.
« Seulement cette année, entre le mois de janvier et de novembre, on a amassé plus de 6 000 $ pour la Fabrique, puis on a remis l’autre moitié à la Maison des jeunes. [...] Notre mission est de redonner à la communauté et de divertir la population », soulignent Lionel Lepage et Jonathan Blouin.
Bien que la majorité des musiciens et des gens dans la salle soient plus âgés, il y a eu la présence d’un jeune de 17 ans qui est venu sur la scène pour jouer deux morceaux avec son accordéon, au plaisir des spectateurs qui dansaient au centre de la salle. Il y a aussi eu une petite-fille qui a joué avec son grand-père sur la scène.
« Aujourd’hui, c’est l’un de mes plus beaux souvenirs du Gala amateur, puisqu’il y a plus de variété, dont une petite-fille qui a joué de l’accordéon avec son grand-père, c’est toujours beau à voir », confie Lionel Lepage.
Les prochaines éditions auront lieu le 17 janvier, le 21 février, le 21 mars, le 18 avril, le 16 mai, le 20 juin, le 18 juillet, le 15 août, le 19 septembre, le 17 octobre, le 21 novembre et le 19 décembre 2026 au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer.