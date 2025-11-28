MRC de L’Islet : Normand Caron conserve son poste de préfet

« Je tiens à vous remercier pour votre confiance », a lancé le préfet et maire de Saint-Jean-Port-Joli, Normand Caron, après qu’il a été élu par acclamation à ce poste le mercredi 26 novembre dernier.

En début de séance, il y a également eu le maintien de la durée du mandat du préfet à deux ans, au lieu de quatre ans.

À la suite de ces deux nominations, les différents maires de la MRC de L’Islet se sont vus attribués à différents comités et organismes pour l’année 2026.

Le comité administratif de la MRC a été attribué au préfet Normand Caron, au préfet suppléant Mario Leblanc, à Anne Caron de Saint-Damase-de-L’Islet, à René Laverdière de Saint-Adalbert et à Germain Pelletier de L’Islet.

Le comité sécurité et incendie a été attribué à Germain Pelletier et Alphé St-Pierre. Les autres membres sont directeur général de L’Islet et de Saint-Pamphile, ainsi que le directeur incendie de Saint-Adalbert et de Saint-Aubert.

Puis, le comité directeur du schéma d’aménagement et de développement sera géré par Mélanie Bourgault, Anne Caron, Normand Caron, François Diguer, René Laverdière, Mario Leblanc et Germain Pelletier.

La composition des autres comités et organismes sera disponible prochainement sur le site de la MRC de L’Islet.

Adoption d’un plan régional

Au début de la séance du conseil, il y a eu l’adoption à l’unanimité de la version finale du Plan régional sur les milieux humides et hydriques de la MRC de L’Islet.

« C’est une obligation qu’on a eue du gouvernement qu’on a réalisé de 2019 jusqu’à aujourd’hui. On fait un portrait du territoire, des milieux humides et hydriques, de l’enjeu et de l’identification des milieux humides et hydriques d’intérêts. On a aussi fait des ateliers, réalisé une stratégie de conservation sommaire et un plan d’action sur quatre ans, soit la sensibilisation, acquisitions de connaissances, conservation et création et restauration de milieux humides », soutient l’aménagiste du service d’aménagement de la MRC de L’Islet, Guillaume St-Jean.

La MRC de L’Islet a reçu un montant 285 000 $ de la part du gouvernement pour le Plan régional sur les milieux humides et hydriques dans le but de réaliser du prémarquage sur trois ans.

Guillaume St-Jean a notamment été nommé représentant de la MRC de L’Islet pour siéger au Conseil de bassin versant du fleuve Saint-Jean.

De nouvelles motions

Pour ce qui est du règlement datant de 2014 concernant les demandes de révision en matière d’évaluation foncière déposée à la MRC de L’Islet, il n’était plus à jour au niveau de ce que la loi exige en frais.

À l’époque, la MRC de L’Islet chargeait 75 $ et maintenant le taux est fixé à 91 $ pour les demandes de révisions qui portent sur l’unité d’évaluation dont la valeur foncière est inférieure à 500 000 $. Le second frais qui change est celui dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 500 000 $, ce qui fait en sorte est que le montant passe de 300 $ à 365 $. Il y a également un changement des frais pour ceux dont la valeur est égale ou supérieure à deux millions et à cinq millions.

Concernant l’avis de motion du dépôt du projet de Règlement fixant les tarifs de reproduction de documents et de certains services rendus par le personnel de la MRC de L’Islet, l’article 8 ayant changé, les frais exigés aux citoyens quand ils envoient des ventes pour taxe passent de 100 $ à 500 $.

« Ça fait des années que toutes les MRC de Chaudière-Appalaches chargent 500 $, puisqu’à 100 $ on ne couvre pas nos frais. Il fallait vraiment qu’on mette ça à jour pour être rentable », explique le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de L’Islet, Frédéric Corneau.

Un nouveau comité culture

Par ailleurs, la région de Chaudière-Appalaches est la seule qui n’a pas son conseil de la culture, ce qui fait en sorte qu’il y a eu une initiative régionale de Culture Chaudière-Appalaches qui est en cours de création.

La MRC de L’Islet a ainsi adhéré à l’unanimité à ce nouveau comité au montant de 500 $.