$!Pierre Poilievre présente ses mesures pour les aînés à Montmagny

En ce quatrième jour de campagne électorale, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre était de passage à Montmagny à l’entreprise Maisons Laprise pour une annonce concernant les mesures de son parti pour les aînés, plus particulièrement pour ceux qui souhaitent continuer à travailler. Il souligne qu’il s’agit d’un élément de sa plateforme proposé par le candidat Bernard Généreux.

M. Poilievre a promis qu’un gouvernement conservateur permettra aux travailleurs ainés de gagner jusqu’à 34 000 $ non imposables, soit 10 000 $ de plus qu’actuellement. Il promet aussi prolonger l’âge limite pour cotiser à un REER jusqu’à 73 ans, au lieu de 71 ans; de protéger la Sécurité de la vieillesse (SV), le Supplément de revenu garanti (SRG) et le Régime de pensions du Canada (RPC) en maintenant l’âge de la retraite à 65 ans. Il dit avoir choisi l’entreprise Maisons Laprise pour faire cette annonce, car cette compagnie qui bâtirait des maisons et des logements abordables peut actuellement compter sur l’appui de plusieurs travailleurs d’expérience, et un bon nombre d’entre eux souhaite rester après avoir atteint l’âge de 65. Il a mentionné que cette partie de la plateforme électorale est une suggestion du candidat conservateur dans la circonscription de Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata, Bernard Généreux. « Je pense que plusieurs ainés veulent collaborer à la société et continuer, lorsqu’ils sont en santé à transmettre leur savoir. C’est fondamental que ces travailleurs puissent demeurer à l’emploi plutôt que de rester à la maison. C’est fondamental.

Rappelons que selon les analyses et projections électorales de Qc125, Bernard Généreux est en avance avec une estimation de 47 % des intentions de vote et des chances de remporter l’élection de plus de 99%. Il s’oppose présentement à Diane Sénécal du Bloc Québécois et Rémi Massé qui représente le Parti libéral du Canada.