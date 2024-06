Le député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, est fier d’annoncer, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, l’octroi d’une aide financière maximale de 303 375 $ à L’Association Quad de L’Oie Blanche afin d’améliorer les infrastructures destinées à l’utilisation des véhicules hors route (VHR) et de renforcer la sécurité.

Les deux volets du Programme d’aide financière aux véhicules hors route (PAVHR) contribuent à réduire les conséquences de la pratique du VHR, notamment sur le voisinage, la faune et les habitats fauniques, mais aussi la sécurité routière. Doté d’une enveloppe de plus de 3 M$ pour l’année financière 2022-2023, le programme a contribué financièrement à plusieurs projets qui favorisent la mise en place d’infrastructures et d’aménagements destinés aux VHR à l’échelle du Québec.

« L’obtention de cette subvention nous permettra de construire un nouveau pont sécuritaire sur tout le sentier Trans-Québec, un sentier important qui permet aux quadistes de traverser d’ouest en est la région de la Côte-du-Sud. Nous en sommes très heureux, car la sécurité de nos membres est notre priorité. », avance Nathalie Bélanger, présidente de l’Association Quad de l’Oie Blanche. (LOB)