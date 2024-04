L’ABC des Hauts Plateaux a entamé sa nouvelle année d’activités interculturelles avec des karaokés en février et mars à Saint-Adalbert, Sainte-Lucie-de-Beauregard et Lac-Frontière.

Le 25 février dernier à la salle municipale de Saint-Adalbert, sous la neige le 10 mars à la salle municipale de Sainte-Lucie-de-Beauregard et, toujours sous un ciel neigeux, le 23 mars à l’Ôtel Lac-Frontière, en formule 5 à 7, ont eu lieu des karaokés interculturels où 50 personnes différentes sont venues chanter et danser dans une ambiance amicale et détendue.

Toutes sortes de performances ont été offertes par les chanteurs passionnés : d’une balade française, en passant par un corrido mexicain ou un classique québécois, diverses voix ont ouvert la voie à des rencontres culturelles riches et valorisantes.

Ces trois rencontres sont l’avant-première du projet qui mettra de l’avant, pendant la deuxième année, la musique et la danse. Ces moments de chant ont permis à l’équipe de L’ABC des Hauts Plateaux d’entrer en contact avec des amateurs de musique et de danse avec qui ils pourront désormais développer ce type d’ateliers. Cette pratique de recrutement a permis de dénicher 30 personnes intéressées.

Cette initiative est possible grâce au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités.

Le présent projet vise à contribuer à l’édification de collectivités plus accueillantes et inclusives pour les personnes immigrantes et les minorités ethnoculturelles afin d’augmenter leur contribution à la vitalité et la prospérité des régions du Québec et favorise les rapprochements interculturels entre Québécoises et Québécois de différentes origines.