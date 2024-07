Le gouvernement du Québec annonce la deuxième phase de son projet d’amélioration de la couverture cellulaire dans les régions rurales. 100 nouveaux emplacements sur le territoire du Québec ont été déterminés, ce qui représente une enveloppe de 170 M$. Parmi ceux-ci, huit se trouveront dans les MRC de Montmagny et L’Islet.

Dans la MRC de L’Islet, sept sites sont prévus, soit un à Saint-Marcel, un à Saint-Damase-de-l’Islet, un à Sainte-Félicité, un à Sainte-Perpétue, un à Saint-Omer et deux sites cellulaires à Saint-Cyrille-de-Lessard. Dans la MRC de Montmagny, il y aura un nouveau site cellulaire à Sainte-Apolline-de-Patton.

« C’est une excellente nouvelle pour la région qui pourra bénéficier d’une meilleure couverture du réseau cellulaire. Offrir une couverture cellulaire fiable et de qualité dans les régions rurales est un enjeu crucial pour assurer le bien-être, le développement et la sécurité des populations qui y vivent. C’est un investissement nécessaire afin d’offrir à tous les résidents la possibilité de communiquer rapidement dans toute situation. Je suis très heureux que mon gouvernement agisse sur cette problématique ici en Côte-du-Sud et partout au Québec », mentionne le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest.

Le gouvernement planifie la fin des travaux dans les zones où le signal est inexistant ou de mauvaise qualité d’ici le 31 décembre 2026. Une séance d’information sera organisée ultérieurement par le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest.