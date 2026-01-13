$!Population : légère augmentation dans Montmagny, légère baisse dans L’Islet

Du côté de la MRC de L’Islet, la baisse globale est de 88 citoyens sur l’ensemble du territoire. Toutes les municipalités auraient connu une baisse à l’exception de Sainte-Louise (+16), Saint-Marcel (+24) et Saint-Omer (+8). Celles où les baisses ont été les plus importantes sont L’Islet (-46) et Saint-Aubert (-21). La population de la MRC de L’Islet serait donc estimée à 17 816 pour 2026.

Dans la MRC de Montmagny, seulement quatre municipalités sont en baisse, soit Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (-43), Cap-Saint-Ignace (-64), Saint-Just-de-Bretenière (-10) et Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (-11). La plupart des populations des autres municipalités ont varié d’une dizaine de citoyens environ, mais il est possible de remarquer un regain de près de 120 habitants du côté de la Ville de Montmagny.

Nouvelles projections démographiques

Les projections démographiques de l’INSQ ont également été révisées cette année. Par rapport aux résultats qu’avait publiés le Journal l’an dernier, plusieurs municipalités ont maintenant des prédictions plutôt différentes.

Dans le cadre de ses projections démographiques, l’INSQ publie un pourcentage de variation de la population prévue entre 2021 et 2041 dans chaque municipalité.

Parmi les endroits pour lesquels les prédictions se sont améliorées, on retrouve Berthier-sur-Mer qui connaitrait la plus grande croissance de la région. Elle est maintenant estimée à 30 % plutôt que 28,8%. Il est maintenant prévu que la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet connaisse une hausse de 3,7 % plutôt qu’une baisse de 2,4. La baisse prévue à Saint-Pamphile diminue, passant de 14 % à 8,4%.

Pour plusieurs autres municipalités, les projections sont toutefois moins bonnes que l’année précédente. L’augmentation prévue à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est passée de 9,4 % à 2,6 %. La diminution à Saint-Jean-Port-Joli passe de 2,1% à 7,9 %. Une augmentation de 4,2 était proposée pour Saint-Aubert, il s’agit maintenant d’une baisse de 2,7 %. Saint-Roch-des-Aulnaies avait reçu une projection d’une augmentation de 0,4 %, mais celle de cette année présente plutôt une baisse de 9 %.

Pour les autres municipalités, les projections sont restées similaires à celles de l’année précédente. Rappelons qu’une diminution de la population d’ici 2041 est prévue dans partout sauf pour Saint-Just-de-Bretenière, Saint-Fabien-de-Panet, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Notre-Dame-du-Rosaire, Berthier-sur-Mer, L’Islet, Saint-Damase-de-L’Islet, Saint-Cyrille-de-Lessard et Sainte-Louise dans les MRC de Montmagny et L’Islet.

Rappelons que, selon l’INSQ, les projections démographiques ne sont pas des prédictions. Il s’agit d’un calcul réalisé avec plusieurs indices qui montrent une tendance, mais une année avec une variation importante peut suffire à changer les projections.