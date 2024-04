L’organisme ABC des Hauts Plateaux qui œuvre dans le sud des MRC de Montmagny et L’Islet a reçu une aide financière de 149 728 $ pour son projet Tissés serrés 2.0. Ce dernier consiste à l’organisation et à la tenue de plusieurs activités intergénérationnelles sur le territoire que couvre l’organisme afin de briser l’isolement des personnes âgées et de permettre aux jeunes d’apprendre de nouvelles choses en côtoyant des gens d’une autre génération.

« L’équipe de L’ABC des Hauts Plateaux est très heureuse de participer aux efforts collectifs pour préserver les capacités cognitives et physiques des personnes âgées de son territoire. Avec le projet intergénérationnel Tissés serrés 2.0, elles auront la possibilité de s’activer, de se sentir utiles et d’être en contact avec des jeunes, et ce, qu’elles habitent en résidence ou à domicile ! », affirme Mélanie Desrosiers, Coordonnatrice et Formatrice à L’ABC des Hauts Plateaux.

L’aide financière a été accordée à la suite de l’appel de projets 2023-2024 du programme Québec ami des aînés (QADA). Ce dernier a pour but d’offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des aînés et à contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif.