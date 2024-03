Le député fédéral de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, annonce qu’un montant total de 196 996 $ sera alloué à dix organismes ou municipalités dans les MRC de Montmagny et L’Islet via le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. L’aide financière pouvait être entre 5 000 $ et 25 000 $ et elle devait être accordée à des projets communautaires dirigés et proposés par des aînés.

Voici les projets qui recevront une aide financière dans la région :

- Cercle des fermières de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 14 128 $ : Achat de matériel informatique, de métiers à tisser et d’accessoires de tissage.

- Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, 25 000 $ : Achat d’équipement de cuisine, d’équipement de cuisine et installation de thermopompes.

- Municipalité de Lac-Frontière, 23 200 $ : Installation de thermopompes, de modules d’exercice et d’un gril.

- Club Étoile d’or de Berthier-sur-Mer, 20 123 $ : Achat et installation de mobilier adapté et accessible dans le parc.

- Comité de l’Héritage de Sainte-Euphémie, 11 329 $ : Rénovation d’une partie de la scène, de l’acoustique ainsi que la peinture.

- Club FADOQ de Saint-François, 21 207 $ : Installation d’une thermopompe, d’une toilette, d’un meuble-lavabo, de la robinetterie et changement du recouvrement du sol.

- Association de Camping de Montmagny L’Islet inc. (ACML inc.), 19 340 $ : Achat d’un ordinateur, d’une imprimante, d’un écran et de boules de pétanque.

- Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud, 25 000 $ : Achat d’équipement pour de l’enregistrement et organisation de capsules vidéo.

-Municipalité de Saint-Aubert, 12 669 $ : Achat de matériel de jardinage et des semences.

- L’ABC des Hauts-Plateaux, 25 000 $ : Organisation de rencontres de groupe stimulantes cognitivement et physiquement.

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés joue un rôle essentiel en améliorant la qualité de vie de nos aînés en finançant des milliers de projets à travers le pays, y compris dans notre comté. Et cette année, c’est 38 organismes qui nous tiennent à cœur et que vous connaissez qui pourront bénéficier de cette aide financière importante. J’ai hâte de voir tous les projets se bâtir et se concrétiser. Continuons à nous impliquer dans nos organismes, parce que le bien-être de nos aînés, c’est le reflet de notre communauté », affirme M. Généreux.