Reconnaissance des acquis : de Prolam obtiennent leur DEP

Le Service aux entreprises du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) annonce la diplomation de 25 employés de l’entreprise Prolam de Cap-Saint-Ignace ayant complété avec succès leur DEP en Opération d’équipements de production grâce à la reconnaissance des acquis et des compétences.

Cette initiative de formation continue s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de valoriser l’expertise de son personnel, de renforcer la qualification de sa main-d’œuvre et de soutenir la progression de ses employés au sein de l’organisation.

Cette réalisation a été rendue possible grâce à une collaboration entre le Service aux entreprises de la Côte-du-Sud, le Comité sectoriel de main-d’œuvre Formabois et l’entreprise.

Grâce à ce partenariat, 25 travailleurs de la région ont pu faire reconnaître officiellement leurs compétences, contribuant ainsi au développement d’une main-d’œuvre qualifiée et engagée.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux travailleurs de Prolam une occasion concrète de valoriser leur expérience et de renforcer leurs compétences. Leur réussite témoigne de leur détermination et de leur engagement envers leur employeur », souligne le directeur du Service aux entreprises, André Labrecque.

La démarche RAC est un levier important pour soutenir les entreprises dans la mise à niveau des compétences de leur personnel, tout en favorisant la formation en milieu de travail. (LOB)