Québec prête 2,16 M$ à Paber Aluminium

« Je pense que c’est ma première conférence de presse comme ça au milieu de la machinerie, blague la ministre Fréchette au micro pour que les participants de la conférence chez Paber Aluminium puissent l’entendre par-dessus le bruit des machines toujours en fonction. Ça montre par contre que nous sommes sur le terrain et c’est très important pour moi en tant que ministre de l’Économie d’être sur le terrain près des gens et des entreprises, car nous avons des défis importants à relever ensemble. »

À la suite de rencontre avec plusieurs entreprises en Côte-du-Sud, Christine Fréchette s’est rendue chez Paber Aluminium pour y annoncer l’octroi de deux prêts totalisant 2 157 000 $. Le premier est d’une somme de 1 297 000 $ provenant du programme ESSOR du gouvernement du Québec qui est administré par Investissement Québec et le deuxième de 860 000 $ provient des fonds propres Investissement Québec.

Geneviève Paris, vice-présidente Logistique, stratégie et communication chez Paber Aluminium, le projet comprend un investissement total d’environ 4,3 M$. Il se déroulera en trois phases sur une durée d’environ un an. Deux seraient déjà complétées, une dernière suivra en septembre prochain. Parmi les nouvelles acquisitions de l’entreprise, on retrouve de nouveaux équipements d’usinage à la fine pointe de la technologie, dont un qui peut être opéré par un robot. Même s’il sera moins performant que l’opérateur manuel, le robot permet de continuer la production même s’il n’y avait pas d’employés sur un certain quart de travail par exemple. Paber Aluminium a également fait la mise à jour de sa technologie de rayon X qui permet de s’assurer de la qualité de ses pièces de l’intérieur, mais qui serait aussi utile pour le développement des produits de l’entreprise selon Mme Paris.

C’est le temps d’investir

Malgré un climat économique incertain dans les dernières semaines, la ministre de l’Économie encourage les entrepreneurs à investir et à faire grandir leur compagnie. « J’aimerais dire à toutes les entreprises du Québec que c’est le moment ou jamais d’investir dans la productivité. On voit que certains ont tendance à adopter le mouvement contraire et d’attendre que la crise passe, mais je crois qu’il faut plutôt foncer et améliorer notre positionnement comme entreprise et investir dans le rehaussement de la productivité. »

Œuvrant dans le secteur de l’Aluminium, un de ceux touchés par l’imposition de tarifs de 25 % par les États-Unis dans les dernières semaines, Paber Aluminium fait partie des entreprises qu’il est important d’aider à grandir selon la ministre Fréchette. Elle a également rappelé qu’il est temps pour des entreprises comme celle de Cap-Saint-Ignace, qui exporte plus de la moitié de sa production aux États-Unis, de diversifier ses marchés. Elle souligne qu’il peut être difficile de le faire alors que d’exporter chez nos voisins du sud semble si facile, mais qu’il faut réduire notre dépendance au marché américain. Elle a ajouté que de nouveaux programmes du gouvernement, comme le Programme FRONTIERE, pouvaient être des ressources pour les entrepreneurs qui ne savent pas comment et avec quels fonds ouvrir des portes sur de nouveaux marchés.

Christine Fréchette a également souligné le travail de la famille Paris qui a démarré Paber Aluminium dans un garage familial en 1981 et qui emploie aujourd’hui environ 160 personnes. « Vous tirez la région de l’avant, vous tirez le Québec de l’avant sur le plan économique et je vous en félicite. Je sais que ça n’a pas du toujours être facile et que différentes crises ont dû être traversées, mais vous avez fait preuve de résilience et de détermination et avec les bons outils, car vous avez su vous déployer à grande échelle. »