Qui est « Montmagny », un des bras droits de Pic Turmel

La semaine dernière, le Bureau d’enquête du J.E. a révélé que les opérations du Blood Family Mafia (BFM) auraient été reprises par All Boivin depuis l’arrestation de Pic Turmel. Ce dernier est présentement le criminel le plus recherché au pays selon le programme Bolo avec une récompense de 250 000 $ de la Sûreté du Québec pour des informations menant à son arrestation. Il aurait plusieurs liens au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien qu’il pourrait se trouver n’importe où.

Le Bureau d’enquête a aussi révélé qu’All Boivin aurait demandé l’aide d’un bras droit appelé Tommy Bernier-Thibaut alias « Montmagny ». Il aurait gagné ce surnom, car il est originaire de la Ville et qu’il y serait toujours le représentant du BMF.

En effet, Tommy Bernier-Thibault est bel et bien originaire de la ville de Montmagny et il a 25 ans. Son nom apparait pour la première fois dans les médias en 2016 alors qu’il est arrêté en juin à son appartement de Montmagny avec deux autres suspects. Sur place, les agents avaient saisi près de 55 grammes de cannabis, 157 comprimés de méthamphétamines, près de 40 grammes de cocaïne, environ 1 gramme de haschich et de l’argent comptant. Il avait fêté son 18e anniversaire quelques jours auparavant. Cette affaire lui méritera une période de détention de 485 jours. Il s’agit de la plus longue période de détention qu’il a reçue dans sa carrière criminelle pour le moment.

Il ne s’agira toutefois pas des derniers démêlés judiciaires de « Montmagny » qui est revenu devant les tribunaux de Montmagny et Québec à plusieurs reprises dans les dernières années en 2017, 2019, 2020 et 2023 avec de nouveaux dossiers. Ils sont principalement pour possession de drogues et omission de se conformer à ses ordonnances de probation. Il a reçu quelques peines d’incarcération durant cette période. Les infractions ont été constatées dans les villes de Montmagny, Lévis et Québec. Maintenant résident de Québec depuis quelques années, Bernier-Thibault devait recevoir une peine dans un dossier de menaces et voie de fait au palais de justice de Québec. Il ne s’est toutefois pas présenté devant le juge qui a finalement émis un mandat d’arrestation contre lui. Il est recherché depuis.