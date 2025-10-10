Mathieu Rivest reçoit une stagiaire de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, annonce l’arrivée de Koralie Yergeau dans son équipe à titre de stagiaire parlementaire. Originaire de l’Abitibi-Témiscamingue, elle est actuellement étudiante à la maitrise en sciences infirmières, profil recherche, à l’Université du Québec à Rimouski. Koralie fait partie de la cohorte de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, dont la mission est de « favoriser et promouvoir les connaissances sur les institutions politiques et parlementaires » et de soutenir l’étude et la recherche sur la démocratie. « Mon équipe et moi sommes très heureux d’accueillir Koralie parmi nous. Sa curiosité, son sens du dévouement et sa passion pour les questions humaines et sociales enrichiront assurément notre équipe et notre circonscription ».