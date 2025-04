Rémi Massé veut contrer la crise du logement avec le secteur des maisons préfabriquées

Le plan libéral pour bâtir plus de logements profitera à la région et stimulera l’économie régionale, selon le candidat du Parti libéral du Canada (PLC) Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Rémi Massé. Le PLC mise sur un investissement majeur de plusieurs milliards pour développer davantage les usines de maisons préfabriquées, comme Maisons Laprise une solution jugée clé pour accélérer la construction de logements abordables.

M. Massé a assuré avoir eu une rencontre avec le fabricant Maisons Laprise de Montmagny. Il précise aussi être en lien avec les autres constructeurs de maisons usinées, dont Batitech de Témiscouata-sur-le-Lac et Ouellet de Saint-Antonin.

Un soutien aux manufacturiers locaux

Le plan du PLC prévoit un financement de 25 milliards de dollars pour les entreprises spécialisées dans la construction préfabriquée au pays, notamment celles utilisant des ressources canadiennes, comme le bois d’ingénierie et le bois résineux. Cet appui vise à moderniser les usines, à optimiser les chaînes de production et à créer des emplois en région comme celle de la circonscription. « La construction modulaire est l’avenir pour répondre à la crise du logement tout en stimulant notre économie locale. Avec le PLC, nous simplifierons l’accès aux financements et aux programmes d’accompagnement pour des entreprises comme Batitech, qui incarnent l’excellence québécoise en matière de maisons usinées », assure M. Massé.

Des mesures concrètes pour accélérer la production

Le Parti libéral du Canada veut doubler le rythme de construction résidentielle pour atteindre près de 500 000 nouveaux logements annuellement, en s’appuyant sur des technologies et des partenariats avec l’industrie. Le PLC veut aussi éliminer la TPS sur les premières propriétés.