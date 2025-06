Le ministre de la Santé, Christian Dubé, accompagné du ministre de l’Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, Bernard Drainville, et du député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, annonce aujourd’hui une somme de 935 568 $ qui servira à consolider l’accès aux services ambulanciers pour la population de la région de Chaudière-Appalaches.

Ce renforcement de la couverture ambulancière dès cette année se concrétisera par une transformation de 8 760 heures de service de l’horaire de faction en horaire à l’heure 24 h par jour, 7 jours par semaine dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli.

Rappelons que le processus d’évaluation de la couverture ambulancière, mis en place en juin 2022, fondé sur une approche neutre et annualisée, vise à répondre de façon équitable aux besoins réels de la population.

Il s’appuie sur l’orientation ministérielle en matière de desserte ambulancière et sert de cadre aux établissements territoriaux pour analyser leur couverture actuelle et évaluer toute demande de conversion d’horaire ou d’ajout d’heures de service. L’objectif est d’assurer une adéquation entre les ressources mises en place et les besoins populationnels.

« Je me réjouis de l’annonce visant à renforcer la couverture ambulancière dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli, où les besoins sont importants. En améliorant l’accessibilité des services préhospitaliers et en réduisant les délais d’intervention, nous procédons à des ajustements qui auront un impact réel sur la sécurité et la qualité des soins offerts à la population. Je tiens à remercier le ministre Dubé et ses équipes pour cette initiative concrète qui répond directement aux besoins sur le terrain », a affirmé Mathieu Rivest.