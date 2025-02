Réouverture des sentiers de motoneige

L’Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches (APBPA) annonce qu’une grande partie de ses membres ont accepté d’ouvrir les sentiers de motoneige passant sur leurs terres dès maintenant. L’APBPA affirme que cette décision a été prise à la suite d’un engagement de plusieurs acteurs à s’impliquer dans le dossier de la mise en vente collective du bois de sciage et de déroulage.

Plusieurs intervenants ont affirmé à l’Association qu’ils allaient suivre de près le chantier sur la forêt privée, initié par la ministre Maïté Blanchette-Vézina, qui porte notamment sur la mobilisation des bois et les mécanismes de mise en marché. Le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, le député conservateur de Montmagny-L’Islet- Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, et les préfets de la MRC de L’Islet, Normand Caron, Montmagny, Frédéric Jean, et Kamouraska, Sylvain Roy, tiendront des rencontres mensuelles avec l’Association, qui représentera les propriétaires, afin d’assurer un suivi des avancées.

Rappelons que le 28 janvier dernier, une proposition de convention a été soumise au Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud en collaboration avec les groupements forestiers et les grands propriétaires. L’Association affirme toujours être en attente d’une rencontre avec le Syndicat à ce sujet. La date de l’entrée en application du Règlement de l’agence de vente du bois de sciage et de déroulage est remise au mois de juillet à la suite d’une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec rendue la semaine dernière.

« Nous sommes convaincus que cette approche collaborative est un pas de plus vers un cadre moderne et structurant de mise en marché des bois. Nous travaillerons très fort ensemble pour ne pas être au même point le 1er juillet », a déclaré Raynald Nadeau, président de l’APBPA.