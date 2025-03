Sainte-Apolline se mobilise pour son école

En réponse à une question posée par le maire de Sainte-Apolline-de-Patton, Bruno Gagné, la directrice adjointe du Centre de services scolaires, Dany Grégoire, a confirmé qu’il était nécessaire d’atteindre au moins six élèves par cycle pour qu’une école soit reconnue et qu’elle puisse être admissible à des subventions. L’école primaire allait atteindre ce seuil à la prochaine année scolaire. Elle ajoute qu’il y a toutefois une autre mention à la politique en vigueur qui dicte qu’une école doit avoir suffisamment d’élèves pour que les subventions qui lui sont allouées couvrent au moins le temps d’enseignement, ce qui correspondrait alors à 20 élèves. Or l’école primaire en accueillera seulement 17.

Sainte-Apolline reproche toutefois au Centre de services un manque de communications et de transparence par rapport à la situation. La municipalité affirme qu’elle est prête à tout pour sauver l’école, même jusqu’à payer le manque à combler dans les subventions allouées par le ministère. « Dans votre politique de maintien, ça dit que nous sommes en collaboration et en communication avec le milieu, nous on n’a jamais été interpellé pour dire qu’il manquait des sous pour maintenir l’école. La municipalité peut avoir des engagements avec le Centre de services scolaire pour maintenir l’école en vie », a mentionné la directrice générale de la municipalité, Sonia Gagné.

La présidente du Centre de services, Hayette Laouari, a alors affirmé que la décision reposerait sur plusieurs critères, dont la réussite des élèves et l’équité des services scolaires donnés sur le territoire. Elle a également ajouté qu’aucune décision n’a été prise pour le moment. Plus tard en séance, le Centre de services a d’ailleurs reporté le dépôt de son Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, car la décision par rapport à l’école primaire l’influencera.

Une consultation publique se tiendra à l’école primaire de Sainte-Apolline le 1er avril prochain où parents et citoyens pourront se faire entendre. Les administrateurs devront ensuite se prononcer et prendre la décision par rapport à l’avenir de l’établissement scolaire.

L’école de Saint-Just-de-Bretenières est aussi menacée d’un passage à la phase de transition, soit celle qui précède la fermeture. Un projet aurait toutefois été déposé au Centre de services par le conseil d’établissement de l’école, soit la formation d’une école intégrée avec celle de Saint-Fabien, qui permettrait à l’école de Saint-Just d’atteindre un nombre suffisant d’élèves et aux jeunes de Saint-Fabien de profiter des nombreuses infrastructures comme la patinoire disponible à Saint-Just. Les parents devront être consultés, mais la directrice générale de Centre de Service, Rachel Bégin, a qualifié ce projet de prometteur pour l’avenir des deux établissements.