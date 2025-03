Sainte-Apolline veut (encore) sauver son école

L’École primaire de Sainte-Apolline-de-Patton se retrouve à nouveau devant une possible fermeture prochaine à cause du nombre d’élèves qui la fréquentent. Le maire Bruno Gagné est en poste depuis deux mandats et il affirme qu’il s’agit d’un de son plus grand combat à ce jour. Rappelons qu’en 2021, la municipalité avait pris part à un concours de marketing territorial avec la MRC de Montmagny dans lequel elle donnait un terrain afin d’attirer de nouvelles familles pour sauver l’école.

Le maire dénonce que, lors d’une consultation publique en avril 2024, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud avait demandé que l’école atteigne six élèves dans chacun des deux cycles. Il affirme que le milieu a alors beaucoup travaillé et que les dernières inscriptions affichaient 10 élèves dans un cycle et sept dans l’autre, pour un total de 17. « Or, le 7 janvier 2025, sans aucun préavis, ni document officiel pour le justifier, le Centre de services scolaire a brutalement changé les règles, portant ce seuil à 20 élèves, sans respecté le processus démographique prévue par ses politiques. Notre municipalité a été prise au dépourvu après des mois d’efforts. »

Sainte-Apolline-de-Patton demande au moins un sursis d’un an avant la cessation des services scolaires à l’école primaire, comme elle a été en mesure d’atteindre le seuil d’élèves demandé en 2024. « Notre école est en pleine croissance. Nous attendons très prochainement l’arrivée de nouvelles familles et nos prévisions démocratiques sont bonnes. En 2027-2028, notre école comptera plus de 25 élèves. Pourquoi compromettre un avenir prometteur à cause d’un seuil habituel fixé sans consultation? Pourquoi former une école qui sera en croissance pour les prochaines années? La municipalité ne comprend pas et les parents n’ont plus. »

Le maire souligne également qu’il croit qu’une école primaire est un élément essentiel pour la vitalité d’un village. « Comment je peux attirer de nouvelles familles si nous n’avons plus d’école? »

Manque de communication

M. Gagné affirme qu’il tente depuis janvier dernier d’établir une communication claire avec le CSSCS, mais qu’il est difficile d’obtenir des informations. Il dit avoir finalement pu participer à une rencontre le 5 mars 2025, où la directrice générale du CSSCS lui a appris la fermeture prochaine de l’école. Il ajoute que la municipalité se dit prête à trouver des sources de financement et des solutions pour éviter la fermeture, mais qu’il n’y aurait pas d’ouverture de la part du Centre de services.

Nous sommes sincèrement préoccupés par ce manque flagrant de transparence et de collaboration. Où est passée la promesse de travailler ensemble évoquée publiquement par Mme Rachel Bégin lors de l’assemblée publique de 2024? »

Pour le moment, le CSSCS ne souhaite pas faire de commentaire à propos de ce dossier. Les gens qui souhaitent obtenir plus de réponses ou faire connaitre leur avis sur la question sont invités à participer à l’Assemblée publique qui se tiendra à l’École primaire de Sainte-Apolline-de-Patton le 1er avril à 19 h. « Nous osons espérer que le Centre des services scolaires nous accordera notre sursis et acceptera de travailler avec nous étant donné qu’il a changé les règles du jeu en cours de route. »