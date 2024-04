Steve Gignac devient directeur général du Cégep de La Pocatière

Lors de la séance du 10 avril dernier, le conseil d’administration du Cégep de La Pocatière a nominé Steve Gignac en tant que directeur général de l’institution scolaire pour un mandat de 5 ans. Il entrera en fonction pour la prochaine rentrée scolaire, soit le 5 août 2024.

M. Gignac est détenteur d’un baccalauréat en psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières ainsi que d’une maîtrise en gestion et développement des organisations de l’Université Laval. M. Gignac s’est joint au Cégep de La Pocatière en 2011 après avoir œuvré en tant que directeur général du Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale Nationale pendant près de quinze ans. D’abord directeur du Centre d’études collégiales de Montmagny à compter de 2011, il occupe la fonction de directeur des études depuis 2016.

« Je suis très reconnaissant de la confiance accordée par le conseil d’administration du Cégep de La Pocatière. J’ai eu la chance d’être au cœur des grands dossiers de notre institution depuis 13 ans et je suis très enthousiaste à l’idée d’entreprendre ce mandat. Que ce soit par son offre de formation de grande qualité ou par ses trois campus situés à Montmagny, La Pocatière et au Témiscouata, notre organisation possède une culture organisationnelle profondément humaine, riche et diversifiée qui vise l’excellence. Surtout, j’aurai la chance d’être entouré de collègues et de partenaires qui ont un attachement profond à notre Cégep et à sa mission éducative », affirme M. Gignac.

Le conseil d’administration remercie finalement la directrice générale sortante, Marie-Claude Deschênes, qui a œuvré pendant 33 ans au sein du Cégep de La Pocatière, dont les neuf dernières années à la direction générale.

Source : Cégep de La Pocatière.