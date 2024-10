Un nouveau président au club Lions

Le club Lions de Montmagny accueille son nouveau président, Julien Gagné, élu lors du premier souper du club le 9 septembre dernier. Après plus de sept ans en tant que membre, il occupera maintenant le poste de président pour un mandat de deux ans. « Nous sommes convaincus que son engagement, son dynamisme et sa vision inspirante apporteront une nouvelle énergie à notre organisation. Sous la direction de Julien, nous poursuivrons notre mission de servir la communauté et de faire une différence positive dans la vie des gens », souligne le club Lions. (LOB)