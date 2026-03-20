Un programme d’aide à la première transition scolaire en démarrage dans la région

« L’idée derrière tout ça est de venir faciliter la transition scolaire des tout-petits qui présentent des indices de vulnérabilité. Ce service s’adresse donc à ceux pour qui l’étape importante du passage du milieu de garde vers le préscolaire sera un peu plus difficile. Un bénévole bienveillant ira visiter le jeune pour créer un lien et devenir une figure sécurisante pour lui », explique la directrice générale de l’organisme lévisien, Josée Rhéaume.

Le service d’Aide à la première transition scolaire a vu le jour en 2021 sous forme de projet pilote instauré par la fondatrice de l’organisme, Lise Allard.

Depuis, l’Aide à la première transition scolaire est en vigueur dans plusieurs écoles et SGÉE de la région. Les bénévoles des Aidants scolaires s’impliquent également dans quelques groupes du programme Passe-Partout des écoles suivantes :

Du Tremplin (Saint-Lazare), De la Nouvelle Cadie (Saint-Gervais), St-Joseph (Saint-Pamphile), Beaubien et Saint-Nicolas (Montmagny).

« On collabore avec le CSSCS depuis 2024, donc c’est un partenariat qui est encore récent. En ce moment, on aide dans les groupes de Passe-Partout, puis on recrute présentement des gens de la communauté qui aimeraient aller donner des p’tites demi-heures dans les établissements. Le bénévole vient également offrir deux bras de plus aux éducateurs », souligne-t-elle.

Tout le monde est le bienvenu

Toute personne intéressée à faire partie de l’équipe de bénévoles des Aidants scolaires est la bienvenue, selon la directrice générale.

« Ça peut être monsieur et madame Tout-le-monde, mais c’est certain que les bénévoles doivent rencontrer au préalable une agente de liaison de l’équipe des Aidants scolaires. Ensuite, on valide l’absence d’empêchements pour s’assurer qu’ils n’ont aucun antécédent judiciaire, confie Mme Rhéaume.

À la suite de ces vérifications, le bénévole devra suivre une formation en ligne développée par le CTREC, qui est disponible sur le site de cours à distance de l’UQAR, campus de Lévis.

« On veut des gens qui sont sérieux, mais on veut aussi les outiller. Donc, on leur donne une formation supplémentaire pour l’Aide à la première transition scolaire. On leur explique un peu la façon d’interagir avec l’enfant, on leur donne des trucs et on leur explique quelques concepts, entre autres ce qu’est le jeu libre », ajoute-t-elle.

Pour ce qui est du CPE Les Coquins, l’organisme lévisien souhaite trouver environ trois à six bénévoles pour aider trois à six jeunes dès le printemps.

« Pour l’instant, sur le territoire de la Côte-du-Sud, on aide dans cinq écoles, donc on a quatre bénévoles, puisqu’il y en a un qui a accepté d’aller dans deux établissements scolaires », conclut-elle.