Un spectacle de Noël pour soutenir Mission Dernier Acte

« Depuis 2024, je suis ici à Montmagny pour un projet spécial, soit Mission Dernier Acte, à laquelle ce projet de spectacle est une soirée bénéfice en même temps d’en être une culturelle. On veut rejoindre la population de cette façon-là », confie le directeur artistique et fondateur de Mission Dernier Acte, Daniel Julien.

En étant situé au 107 rue Saint-Jean-Baptiste Est, Mission Dernier Acte possède ce très grand local afin d’y accomplir une panoplie de projet, d’où l’objectif d’amasser la somme de 200 000 $ pour les réaliser.

« Par le passé, il y avait le cinéma Taché, et là on le rénove présentement pour offrir un théâtre communautaire et rejoindre la population. À côté, il va y avoir un café qui s’appellera l’Entracte, il va y avoir un studio d’enregistrement, un atelier de couture professionnel et de costumes et de décors », explique Daniel Julien.

Trois représentations

Concernant le spectacle-bénéfice Spécial Noël 2025, il sera présenté à trois endroits différents, soit le jeudi 18 décembre à 19h à la Cathédrale Sainte-Anne-De-La Pocatière, le vendredi 19 décembre à 19h à la Salle François-Prévost à Montmagny et le samedi 20 décembre à 19h à la Salle Vie Nouvelle de Saint-Malachie.

« C’est un spectacle de chorale composé de 11 extraits des plus belles comédies musicales, entre autres, qui est entrecoupé de textes dramatiques sur l’isolation, sur l’itinérance et sur différentes choses que les gens peuvent vivre. On veut les transporter du Noël commercial à la signification de Noël et encourager ceux qui vivent l’isolation », souligne-t-il.

Par ailleurs, après chaque représentation, le public sera invité à rencontrer les artistes autour d’un goûter convivial. Il y aura également la présence de nombreux bénévoles provenant de plusieurs régions du Québec, notamment Québec, Montmagny, Saint-Malachie, Rivière-du-Loup, et La Pocatière, qui travaillent sur cet événement.

Les billets sont en vente en ligne sur https://bit.ly/noel-2025, au bureau de Mission Dernier Acte, ou par réservation téléphonique au 1 (855) 532-6316.