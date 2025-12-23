Appalaches Hunters fait 118 familles heureuses

Les trois membres d’Appalaches Hunters, Bruno Gagné, Gabriel Guimond et Samuel Côté, ont récemment connu l’une de leurs meilleures chasses, ce qui a fait en sorte qu’ils ont fait don d’une femelle au Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny, laquelle a été dépecée gratuitement par Débitage Math et distribuée dans les 118 paniers cadeaux aux familles du sud de la MRC de Montmagny.

« En fait, j’avais contacté Lysanne Tanguay, puisque j’avais récolté un beau buck et il me restait un permis de femelle dans une autre zone, alors je lui avais demandé si elle avait un besoin. [...] J’ai décidé d’aller faire une seconde chasse et j’ai réussi à récolter cette belle femelle-là. Pour nous, la chasse, ce n’est pas seulement pour récolter, je ne voulais pas qu’elle soit perdue », confie l’un des trois membres d’Appalaches Hunters, Bruno Gagné. Par la suite, Débitage Math a dépecé entièrement et gratuitement la bête pour la bonne cause, à la suite d’une discussion avec Bruno Gagné concernant le don au Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny.

Un don significatif

Ainsi, l’organisme magnymontois a pu distribuer, le mercredi 17 et le jeudi 18 décembre derniers, quelque 118 paniers de Noël aux familles du sud de la MRC de Montmagny, dans lesquels se trouvait la viande d’Appalaches Hunters. « Quand on se fait donner de la viande comme ça, c’est sûr que ça libère du budget qui nous permet d’acheter d’autres aliments, comme des fruits frais, du lait et des œufs, par exemple. [...] Puis, c’est un don quand même important. Avec un animal complet, on est capable de mettre une pièce dans chaque panier et cette année, on en a 118 », souligne fièrement la directrice générale du Centre d’entraide de la MRC de Montmagny, Lysanne Tanguay. Parmi les 118 paniers de Noël, il y a entre autres des denrées non périssables, de la viande, de la sauce à spaghetti, des pains aux courgettes, des fruits et légumes frais, des produits laitiers, ainsi qu’un cadeau d’une valeur de 50 $ par enfant.

Pour la bonne cause