L’Hôpital de Montmagny accueille son premier bébé de l’année

Ses deux parents, Claudia Pelletier et Maxime Mercier de Sainte-Perpétue, ont donné la vie à Théo Mercier, un petit garçon de 6,9 lbs, mesurant 48 centimètres.

Théo Mercier est le premier bébé à naître en 2026 à l’Hôpital de Montmagny, ainsi que dans le territoire de distribution du journal, soit les MRC de Montmagny, L’Islet et Bellechasse.

La famille a d’ailleurs tenu à souligner le professionnalisme de l’équipe du Centre mère-enfant de l’Hôpital de Montmagny.

L’équipe du Journal envoie ses félicitations à la famille ! (EB)