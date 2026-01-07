07 janvier 2026
L’Hôpital de Montmagny accueille son premier bébé de l’année

    Le premier bébé de l’année, Théo, en compagnie de ses parents, Claudia Pelletier et Maxime Mercier. Photo de courtoisie.
Le premier bébé de l’année 2026 a été accueilli à l’Hôpital de Montmagny le 1er janvier dernier à 4 h 39 du matin.

Ses deux parents, Claudia Pelletier et Maxime Mercier de Sainte-Perpétue, ont donné la vie à Théo Mercier, un petit garçon de 6,9 lbs, mesurant 48 centimètres.

Théo Mercier est le premier bébé à naître en 2026 à l’Hôpital de Montmagny, ainsi que dans le territoire de distribution du journal, soit les MRC de Montmagny, L’Islet et Bellechasse.

La famille a d’ailleurs tenu à souligner le professionnalisme de l’équipe du Centre mère-enfant de l’Hôpital de Montmagny.

L’équipe du Journal envoie ses félicitations à la famille ! (EB)

$!La famille vient de d’accueillir son quatrième enfant avec la naissance de Théo. Photo de courtoisie.
La famille vient de d’accueillir son quatrième enfant avec la naissance de Théo. Photo de courtoisie.