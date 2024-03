Un vol direct vers Montmagny, ça vous dit?

Les participants recherchés sont des gens qui pratiquent de manière amateur une forme d’art comme la photographie, la vidéo, l’écriture, la musique ou encore les arts visuels comme la peinture. Le critère principal est que la personne qui soumet sa candidature ne pratique pas son art de façon professionnelle.

Cinq finalistes seront choisis et ces derniers se mériteront un voyage tout inclus dans la région de Montmagny. L’équipe de la MRC s’occupera de tous les aspects du séjour de ces gens, comme le transport, les repas et l’hébergement. Ces voyages auraient une valeur d’environ 5 000 $ chacun. Les finalistes feront leur séjour dans la région entre le 2 et le 13 octobre 2024 afin qu’ils puissent découvrir l’automne québécois.

En échange, les cinq gagnants s’engageront à produire du contenu selon le talent pour lequel ils furent sélectionnés, comme une vidéo, des photos, une sculpture, etc., qui pourront être utilisées dans de futures campagnes publicitaires de la MRC de Montmagny. L’équipe cherche à voir comment ces gens percevront la région lors de leur visite à travers leurs œuvres.

Le jury choisira finalement un grand gagnant parmi les finalistes qui recevra un chèque cadeau de 1 500 $ afin de revenir plus tard dans la région. Il sera annoncé le 11 octobre.

Gagnez à référer

Afin d’obtenir plus de candidatures, la MRC se tourne vers les résidents de la région qui ont des proches à l’international. Il y a donc des prix à gagner pour les gens qui auront recommandé quelqu’un qui déposera sa candidature pour le concours et qui se retrouvera parmi les cinq finalistes du concours. Deux chèques cadeaux d’une valeur de 500 $ dans un commerce ou entreprise de la région seront remis parmi ces gens.

À noter que bien que la MRC cherche majoritairement à recevoir des candidatures de l’international, il est également possible pour les résidents du Québec de s’inscrire au concours et d’avoir la chance de gagner.

La date limite pour déposer sa candidature est le 21 avril et les finalistes seront annoncés dans la semaine du 10 juin 2024.

La tenue de ce concours représente un investissement d’environ 50 000 $. Rappelons qu’il s’agit du troisième concours de marketing territorial de la MRC de Montmagny. Le premier visait à sauver l’École primaire de Sainte-Apolline-de-Patton en donnant un terrain à une famille qui souhaitait s’établir dans la région. Près de 300 candidatures avaient été reçues et l’arrivée d’une famille avec quatre enfants a permis d’assurer l’avenir de l’école pour quelques années. Le deuxième concours offrait un montant de 100 000 $ à une entreprise qui souhaitait s’installer dans la MRC de Montmagny. Une centaine de candidatures ont été évaluées et l’entreprise Rorqual fut choisie comme gagnante. Le fabricant de planches à pagaie écoresponsables s’est installé à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Plus d’informations ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site web de la MRC de Montmagny.