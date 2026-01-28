Une année exigeante pour Bernard Généreux

« Le comté a changé, c’est une nouvelle réalité. C’est un changement important dans la vie d’un député », résume Bernard Généreux. Déjà immense, la circonscription s’est encore agrandie pour atteindre 11 200 km² et regrouper 75 municipalités, ce qui en fait la plus vaste au pays en nombre de municipalités. « Le plus petit comté au Canada fait 5,5 km². Moi, j’en ai 11 200 », illustre-t-il.

Cette réalité territoriale se traduit par de longues heures sur la route. « Quand tu fais deux heures, deux heures quinze ou deux heures trente de route pour un événement, tu viens de brûler cinq heures dans ta journée. Tu ne fais pas autre chose », explique celui qui souligne aussi les limites du travail en déplacement, notamment dans les zones où la couverture cellulaire est déficiente.

Son été a été consacré presque entièrement au terrain afin de consolider les liens dans le nouveau territoire. « On n’a pas beaucoup arrêté. On voulait se faire connaître et être présents », dit-il. L’automne a cependant été assombri par un accident de la route impliquant son adjointe, Annie Franœur et lui-même. « Elle a été sérieusement blessée. Moi, je n’ai pas été [atteint] physiquement, mais psychologiquement, ça a été très dur », confie-t-il.

Malgré tout, le bureau de circonscription est demeuré actif, notamment sur la question de la pénurie de main-d’œuvre. Bernard Généreux donne en exemple une activité de recrutement réunissant demandeurs, des immigrants et des employeurs locaux. « On avait une trentaine d’entreprises intéressées et environ 400 postes ouverts. Ça a été une grosse organisation, mais un beau succès », souligne celui qui observe un climat d’incertitude chez les entreprises.