Bien qu’au moment d’écrire ces lignes, le décompte officiel n’est pas terminé, la directrice générale du Carrefour mondial de l’accordéon est certaine que la 35e édition qui se tenait du 30 août au 1er septembre à Montmagny a été la plus achalandée des dernières années. « La participation du public a été exceptionnelle. Ça fait environ sept ans que je suis en poste et je n’ai jamais vu un concert d’ouverture aussi achalandé. » Durant tout le festival, plusieurs activités se tenaient simultanément à différents sites dans la ville, comme des prestations sur scène, dans la rue et sur des perrons, des expositions, des ateliers d’initiation et de danse, etc.

Le spectacle La Grande Nocturne était une présentation spéciale dans le cadre de la 35e édition. Les organisateurs souhaitaient offrir une soirée de musique traditionnelle, mais dynamique qui pourrait plaire à un large public. En début de spectacle, les accordéonistes Marie-Jeanne Brousseau, Timi Turmel et Patrick Nolet, accompagnés par un ensemble de musiciens dont Christian Nolet à la guitare, Carl Mayotte à la basse électrique et Fred Lebrasseur à la batterie. En deuxième partie, le Marco Calliari Quartet montait sur scène. Mme Couillard mentionne que la pluie était malheureusement présente toute la soirée, mais que le public était tout de même au rendez-vous, car plus de 200 personnes étaient présentes. « Normalement, ce n’est pas le type de spectacle que nous programmons, mais nous sommes très satisfaits du résultat et, si tout va bien, cette initiative devrait revenir pour trois ans. »

Parmi les coups de cœur de Mme Couillard, on retrouve le Trad des Grands Soirs, soit une soirée de musique traditionnelle typique. Étant une amatrice de ce genre de musique, elle savait qu’elle adorerait le spectacle, mais elle affirme qu’elle a aussi été agréablement surprise de la participation du public. Durant cette soirée, une vingtaine d’artistes ont rendu hommage à Francine Desjardins, une pionnière de la musique traditionnelle au Québec.